Гиалуроновая кислота — важнейший компонент в составе кожи, хрящевых и нервных тканей
18.12.2020// Спортивное питание
Гиалуроновая кислота (гиалуронат) – это вещество, входящее в состав соединительных тканей человека.
Сегодня мы обсудим очень популярное вещество, которое применяется как в добавках, так и при серьезных медицинских вмешательствах.
Гиалуроновая кислота (гиалуронат) – это вещество, входящее в состав соединительных тканей человека. Она также присутствует в различных биологических жидкостях.
• Особенность этой похожей на гель структуры в том, что она отлично удерживает воду.
Особенную роль гиалуроновая кислота выполняет в нашем эпидермисе (верхних слоях кожи). Дерматологи рекомендуют всегда пользоваться солнцезащитными средствами (SPF), иначе из-за солнечного ожога кожа получает повреждения.
Воспаление клеток эпидермиса приводит к разрушению гиалуроновой кислоты и потере кожей эластичности. Это объясняется прогрессирующим обезвоживанием вследствие действия ультрафиолета. Причём происходит не только разрушение гиалуроната в клетках кожи, но и нарушается его синтез.
По этой причине в косметологии гиалуронат применяется достаточно часто. Причём более правильно говорить «гиалуроновые кислоты», так как вещества сильно различаются по длине, молекулярной массе и методу производства.
Крема имеют сомнительную эффективность и минимальную биодоступность.
2. Офтальмология:
Гиалуронат используется в создании оптимальной среды для офтальмологических операций, и он входит в состав «искусственной слезы». Последняя не нашла широкого применения у окулистов, но у технологии есть потенциал.
3. Ортопедия и травмотология:
Гиалуроновая кислота является компонентом хряща наших суставов. Она формирует оболочку соединительных клеток – хондроцитов. Также мы помним, что каждая молекула гиалуроната удерживает много воды, что обеспечивает подвижность и амортизацию суставам.
В травматологи делают инъекции в полость сустава, чтобы устранить болевой синдром. При так называемом «сухом суставе» вводится искусственный гиалуронат, который амортизирует суставные поверхности и в течение месяца позволяет устранить неприятное истирание. За это время возобновляется синтез собственной гиалуроновой кислоты.
Многие спортсмены и учёные возлагали большие надежды на пероральный приём гиалуроновой кислоты в таблетках или капсулах, полагая, что они могут оказывать схожие эффекты на суставы. Мета анализы различных исследований (рандомизированные, двойные плацебо, контролируемые), проводимых с 2008 по 2015 годы, указывают на эффективность гиалуроновой кислоты в лечении воспаления синовиальных капсул (синовиита).
Но стоит понимать, что как и в случае с коллагеном, гиалуроновая кислота не попадает в проблемные суставы и не транспортируется в кожу в неизменном виде, а подвергается расщеплению.
Инъекции могут быть сделаны только врачом, а вот приём таблеток прост и не требует специальных навыков. Но стоит понимать, что усвояемость будет меньше и потребует длительного времени приёма.
Можно ожидать лучшего исхода лечения при комплексном лечении, по сравнению с приёмом только гиалуроновой кислоты. Поэтому у компании GEON гиалуронат входит в состав комплексных добавок (витамины для женщин и хондропротектор). Это будет хорошим дополнением к защите соединительных тканей и кожи от повреждения.
Но помните, что намного лучше – это профилактика повреждений и следование здоровому питанию, и тогда в организме не будет недостатка необходимых веществ.
Автор статьи: врач-нутрицевт Александр Калинченко
Гиалуроновая кислота (гиалуронат) – это вещество, входящее в состав соединительных тканей человека. Она также присутствует в различных биологических жидкостях.
Особенности
• Особенность этой похожей на гель структуры в том, что она отлично удерживает воду.
• В организме гиалуроновая кислота присутствует в синовиальной жидкости (обеспечивающей амортизацию суставов), в слюне, коже, глазах, нервных волокнах и прочих органах.
• По структуре гиалуронат похож на хондроитин сульфат и оба вещества относятся к гликозаминогликанам.
Применение гиалуроновой кислоты1. Косметология:
Особенную роль гиалуроновая кислота выполняет в нашем эпидермисе (верхних слоях кожи). Дерматологи рекомендуют всегда пользоваться солнцезащитными средствами (SPF), иначе из-за солнечного ожога кожа получает повреждения.
Воспаление клеток эпидермиса приводит к разрушению гиалуроновой кислоты и потере кожей эластичности. Это объясняется прогрессирующим обезвоживанием вследствие действия ультрафиолета. Причём происходит не только разрушение гиалуроната в клетках кожи, но и нарушается его синтез.
По этой причине в косметологии гиалуронат применяется достаточно часто. Причём более правильно говорить «гиалуроновые кислоты», так как вещества сильно различаются по длине, молекулярной массе и методу производства.
Крема имеют сомнительную эффективность и минимальную биодоступность.
2. Офтальмология:
Гиалуронат используется в создании оптимальной среды для офтальмологических операций, и он входит в состав «искусственной слезы». Последняя не нашла широкого применения у окулистов, но у технологии есть потенциал.
3. Ортопедия и травмотология:
Гиалуроновая кислота является компонентом хряща наших суставов. Она формирует оболочку соединительных клеток – хондроцитов. Также мы помним, что каждая молекула гиалуроната удерживает много воды, что обеспечивает подвижность и амортизацию суставам.
В травматологи делают инъекции в полость сустава, чтобы устранить болевой синдром. При так называемом «сухом суставе» вводится искусственный гиалуронат, который амортизирует суставные поверхности и в течение месяца позволяет устранить неприятное истирание. За это время возобновляется синтез собственной гиалуроновой кислоты.
Многие спортсмены и учёные возлагали большие надежды на пероральный приём гиалуроновой кислоты в таблетках или капсулах, полагая, что они могут оказывать схожие эффекты на суставы. Мета анализы различных исследований (рандомизированные, двойные плацебо, контролируемые), проводимых с 2008 по 2015 годы, указывают на эффективность гиалуроновой кислоты в лечении воспаления синовиальных капсул (синовиита).
Но стоит понимать, что как и в случае с коллагеном, гиалуроновая кислота не попадает в проблемные суставы и не транспортируется в кожу в неизменном виде, а подвергается расщеплению.
Инъекции могут быть сделаны только врачом, а вот приём таблеток прост и не требует специальных навыков. Но стоит понимать, что усвояемость будет меньше и потребует длительного времени приёма.
Можно ожидать лучшего исхода лечения при комплексном лечении, по сравнению с приёмом только гиалуроновой кислоты. Поэтому у компании GEON гиалуронат входит в состав комплексных добавок (витамины для женщин и хондропротектор). Это будет хорошим дополнением к защите соединительных тканей и кожи от повреждения.
Но помните, что намного лучше – это профилактика повреждений и следование здоровому питанию, и тогда в организме не будет недостатка необходимых веществ.
Автор статьи: врач-нутрицевт Александр Калинченко
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...